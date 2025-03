Agnieszka Chylińska to znana i ceniona wokalistka, która od kilku już dekad świetnie sobie poczyna w polskim show-biznesie. Widzom dała się poznać także jako zabawna jurorka w show "Mam talent", który tylko zwiększył jej popularność i rozpoznawalność.

Nic więc dziwnego, że jej życie wzbudza tak duże zainteresowanie mediów. Chylińska jednak pilnie strzeże dostępu do sfery prywatnej i tylko czasami uchyla rąbka tajemnicy. Tak było, chociażby w momencie, gdy wyjawiła prawdę o swoich pociechach, z których dwoje - jak to określiła - to "dzieci szczególnej troski".