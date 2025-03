Rybakina odpada z Indian Wells. Kazaszka zdeklasowana, nie zagra ze Świątek

Jelena Rybakina ponownie przegrała z Mirrą Andriejewą. Nieudany rewanż za Dubaj

Po powrocie na kort Jelena praktycznie nie istniała. Rosjanka rozgrywała akcje na własnych warunkach, a mistrzyni Wimbledonu sprzed trzech lat popełniała sporo błędów. Na 17 wymian, jakie zostały rozegrane od momentu wznowienia do końca partii, aż 14 zakończyło się po myśli 17-latki . Nie mogło się to inaczej skończyć aniżeli wynikiem 6:1. Dominację Andriejewej potwierdzały także statystyki.

Rosjanka zaczęła uciekać reprezentantce Kazachstanu. Kontynuowała świetną serię, zdobyła w sumie cztery "oczka" z rzędu. Rybakina odpowiedziała dopiero w trakcie szóstego gema, ale to był wszystko, na co pozwoliła jej podczas tego starcia 17-latka. Mistrzyni z Dubaju zakończyła spotkanie jeszcze przy podaniu Jeleny. Ostatecznie mecz zakończył się rezultatem 6:1, 6:2 z perspektywy Andriejewej. Jej kolejną przeciwniczką będzie Elina Switolina. Wiemy już zatem, że w Indian Wells nie dojdzie do kolejnego w tym sezonie pojedynku Rybakiny ze Świątek. Wciąż możliwe jest za to rewanżowe starcie Igi z Mirrą. Obie potrzebują do tego jeszcze po jednej wygranej.