Świątek nie miała w USA wyjścia. Tak zareagowała ws. Muska i Sikorskiego

Iga Świątek przebywa w Stanach Zjednoczonych już od ponad tygodnia - gra w trzecim w tym roku turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. W Kalifornii spisuje się znakomicie, w trzech spotkaniach spędziła a korcie zaledwie trzy godziny i cztery minuty, rywalkom oddała tylko sześć gemów. I po ograniu Czeszki Karoliny Muchovej 6:1, 6:1 zameldowała się we wtorek w ćwierćfinale tego turnieju.

O ile na korcie, w tradycyjnej pomeczowej rozmowie, konferansjer Andrew Krasny pytał Polkę o dość oczywiste sprawy sportowe, to na konferencji prasowej Iga musiała zmierzyć się z większym wyzwaniem. Została bowiem wprost zapytana o swoje przemyślenia względem słynnej już wymiany zdań polityków: Radosława Sikorskiego, Marco Rubio i Elona Muska. Ale także o to, "co myśli o tych, którzy mówią, że Rosja nie jest agresorem". Reklama

Zamieszanie z udziałem polskiego ministra i najbogatszego człowieka na świecie. Głośno na świecie

Przypomnijmy: całe zamieszanie nastąpiło po wpisie Elona Muska, najbogatszego człowieka na ziemi, a od niedawna prawej ręki nowego prezydenta USA Donalda Trumpa w zakresie obniżania kosztów funkcjonowania państwa. Na należącej do niego platformie X Musk napisał, że to dzięki jego systemowi Starlink Ukraina jest w ogóle w stanie walczyć. "Mój system Starlink jest kręgosłupem ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu zawaliłaby się, gdybym go wyłączył" - napisał.

Elon Musk / JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / AFP

Zareagował na to Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych RP, który przypomniał, że koszty wynajęcia Starlinków na Ukrainie pokrywa właśnie nasz rząd. I że jest to około 50 milionów dolarów. Zaznaczył też, że gdyby SpaceX, czyli firma Muska, okazała się niewiarygodnym dostawcą, to "będziemy zmuszeni poszukać innych dostawców". I wywołał burzę za oceanem, gdzie tamtejsi politycy nie znoszą, gdy ktoś wchodzi im na ambicje.

To zdenerwowało Muska , bo obraził Sikorskiego, nazywając go "małym człowieczkiem". "Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka" - irytował się Musk. A w sukurs przyszedł mu sekretarz stanu Marco Rubio, z którym niedawno w USA Sikorski zresztą rozmawiał twarzą w twarz. - Podziękuj, bo bez Starlinka Ukraina już dawno przegrałaby tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" - napisał, choć przecież Polska z Rosją graniczy. A Musk jeszcze w poniedziałek dalej dogryzał Sikorskiemu. Reklama

Minister Radosław Sikorski / Radek Pietruszka / PAP

Deklaracja Igi Świątek. Nie zna szczegółów, ale jest świadoma tego, co się dzieje

I właśnie o tę scysję, a także całą sytuację na świecie została zapytana w Indian Wells Iga Świątek, która przecież zaraz po napaści wojsk Putina na Ukrainę wyraźnie opowiedziała się po stronie Ukrainy. Długo grała też ze wstążką w barwach tego kraju przyczepioną do swojej czapeczki. - Wiem, co wydarzyło się na twitterze z udziałem naszego ministra - mówiła wiceliderka światowego rankingu. - Szczerze, to nie czuję, że jestem w odpowiednim miejscu, by komentować politykę.

Żyjemy w dość skomplikowanym świecie, a napięcia są bardzo wysokie. Mówiłam już głośno o Ukrainie, wszyscy znają moje poglądy ~ Iga Świątek

Dodała też, że nie czuje się ekspertką w tych kwestiach, by tak otwarcie o nich dyskutować. - Śledzę je, ale nie zagłębiam się w te wiadomości. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób obserwuje moje wypowiedzi i ogląda konferencje prasowe. Nie będę się więc wypowiadać, bo nie znam wystarczająco wielu szczegółów by to robić - mówiła.

I jeszcze zapewniła: - Jestem świadoma tego, co się dzieje.

Swój kolejny mecz Iga zagra w czwartek - stawką będzie półfinał.

Reklama Iga Świątek – Karolina Muchova. Indian Wells 2024. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Iga Świątek / AFP