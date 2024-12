Przełomowa inwestycja w Polsce. Skorzystają siatkarscy reprezentanci

Monta Beach Volley Club działa na Cyplu Czerniakowskim od 10 lat. Do tej pory klub mógł jednak funkcjonować w pełni jedynie w okresie maj-wrzesień. W pozostałych miesiącach warunki pogodowe w Polsce nie pozwalały na grę w siatkówkę plażową. Zarząd klubu szukał różnych rozwiązań. Jednym z nich była budowa tymczasowych hal. Te, jak mówi w rozmowie z Interią Piotr Kamiński z Monty, nie spełniały jednak oczekiwań. - Budowaliśmy tymczasowe hale, ale warunki w nich były - mówiąc wprost - niewystarczające. Poza tym generowały olbrzymie koszty. Ze względu na utrzymanie ciągłości szkoleniowej jak i realizację wysokiego zainteresowania Warszawiaków, musieliśmy znaleźć inny sposób, żeby móc funkcjonować w miesiącach zimowych - tłumaczy Kamiński.

W Warszawie powstała hala do siatkówki plażowej

W międzyczasie klub znacznie się rozrósł. Działacze rozpoczęli więc starania o zgodę m.st. Warszawy na budowę hali z prawdziwego zdarzenia. Trwały one od mniej więcej od czterech lat i nie przynosiły efektu. W zeszłym roku przedstawiciele Miasta wyrazili jednak częściową zgodę na halę, jak również rozpoczęli cykl innych inwestycji na Cyplu Czerniakowskim.

- Jesteśmy największym klubem siatkówki plażowej, jak i sportów plażowych w Polsce. Mamy halę, o jakiej marzyliśmy. W środku zbudowaliśmy trzy boiska, a na każdym z nich wysypaliśmy specjalny piach kwarcowy. Jest on uprzednio wypalany i przesiewany do specjalnej wielkości ziaren zgodnie z wytycznymi CEV. Całkowicie pozbawiony zanieczyszczeń - opowiada nasz rozmówca.



Piotr Kamiński, oprócz tego, że nadzorował inwestycję, sam także brał sprawy w swoje ręce. I to dosłownie, bo pracował przy budowie hali.