Polscy siatkarze z szansą na puchar. Jest awans, były nerwy

W dwóch pierwszych rundach Pucharu CEV Asseco Resovia odprawiła z kwitkiem drużyny z Holandii oraz Czech . W kolejnej trafiła na rywala z Cypru i znów była zdecydowanym faworytem. Potwierdziła to w pierwszym spotkaniu, wygrywając na wyjeździe w czterech setach.

"Kiedy na początku spotkania nie jesteś wystarczająco skoncentrowany, w grze jest zbyt mało agresji, takie drużyny mogą wyczuć swoją szansę" - przestrzegał jednak przed rewanżowym spotkaniem z Pafiakosem Pafos Gregor Ropret , rozgrywający Asseco Resovii. To miało zapowiadać, że rzeszowianie poważnie potraktują rywala z egzotycznego w świecie siatkarskim kraju. Trener Tuomas Sammelvuo posłał na boisko niemal podstawową szóstkę - jedyną zmianą była ta na ataku, gdzie zamiast Stephena Boyera pojawił się Jakub Bucki .

I gospodarze dość szybko wypracowali sobie trzypunktową przewagę. Punkty blokiem i atakiem zdobywał na środku Karol Kłos . Na blok rywali nadział się z kolei przyjmujący Resovii Lukas Vasina . Goście zmniejszyli straty do punktu, ale tylko na chwilę. Po kolejnym bloku Kłosa - do spółki z Bartoszem Bednorzem - Asseco Resovia prowadziła 16:12. Reprezentacyjny przyjmujący dołożył punkt zagrywką, wydawało się, że polska drużyna kontroluje sytuację .

Ale nagle przewaga zaczęła topnieć. Przy wyniku 21:20 Sammelvuo poprosił o drugą przerwę. A po niej Alejandro Araya , argentyński rozgrywający Pafiakosu, asem serwisowym doprowadził do remisu 21:21. To był fatalny fragment w wykonaniu gospodarzy , na chwilę stracili nawet prowadzenie. Uratowali się jednak blokiem, wygraną 25:23 dał atak Buckiego.

Puchar CEV. Asseco Resovia uniknęła większych nerwów, szybki awans

W pierwszym secie było trochę nerwów, a przecież w ostatnich tygodniach Asseco Resovia wyraźnie poprawiła grę i wyniki. Wygrała trzy mecze z rzędu w PlusLidze, w tym dwa z zespołami z czołówki - Bogdanką LUK Lublin i PGE Projektem Warszawa . Do awansu do kolejnej rundy Pucharu CEV potrzebowała dwóch wygranych setów we własnej hali.