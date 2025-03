Trzymali kciuki za Coco Gauff. Spełnił się koszmar finalistki z Indian Wells

Maria Sakkari rok temu w Indian Wells po raz piąty w karierze pokonała Coco Gauff. I dokonała tego w półfinale, co stało się jej przepustką do starcia z Igą Świątek o tytuł. Te 650 punktów wywalczonych 12 miesięcy temu trzymało Greczynkę przy życiu w rankingu WTA. A teraz, co już jest praktycznie przesądzone, wypadnie z TOP 50, po raz pierwszy od kwietnia 2019 roku. Gauff, choć bardzo daleka od formy z początku stycznia, wspierana przez kibiców, wygrała z Sakkari w trzeciej rundzie 7:6 (1), 6:2.