Aryna Sabalenka przystępowała do turnieju WTA 1000 w Indian Wells po bardzo nieudanym tournee po Bliskim Wschodzie. Pierwsze spotkanie rozegrane w Kalifornii mogło jednak napawać optymizmem Białorusinkę, że wszystko powoli zaczyna wracać do normy w jej grze. Liderka rankingu pokonała McCartney Kessler 7:6(4), 6:3. Amerykanka dość wysoko zawiesiła poprzeczkę tenisistce z Mińska, a 26-latka ją "przeskoczyła". Przez cały mecz nie musiała bronić ani jednego break pointa, na dodatek miała dodatni stosunek uderzeń kończących do niewymuszonych błędów. Mistrzyni US Open 2024 pokazała zdecydowanie lepszą dyspozycję niż w Dosze i Dubaju.

