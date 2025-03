Wielki klub doczekał się po dwóch latach. Trzy ciosy, siatkarze rywali nie mieli szans

Przed spotkaniem sytuacja obu drużyn była jasna. GKS Katowice stracił już szanse na utrzymanie w PlusLidze. PGE GiEK Skra Bełchatów była już natomiast pewna powrotu do strefy play-off. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów XXI wieku nie kwalifikował się do czołowej ósemki. Tym razem wystartuje do walki o medale.