Starcie mistrzyń Australian Open w Indian Wells rozstrzygnięte. Rewanż po trzech setach

Madison Keys zachwyciła wszystkich swoją formą, jaką zaprezentowała w styczniu. W Adelajdzie wygrała turniej rangi WTA 500, pokonując w finale Jessicę Pegulę. Później przyszedł jednak jeszcze większy sukces, już podczas Australian Open. Po raz pierwszy w karierze została mistrzynią wielkoszlemową, dokonując tej sztuki w spektakularnym stylu. Pokonała po drodze m.in. Igę Świątek, Arynę Sabalenkę, Jelenę Rybakinę, Elinę Switolinę czy Danielle Collins. Trudno wyobrazić sobie trudniejszą ścieżkę do tytułu. Na dodatek Amerykanka broniła piłki meczowej w półfinałowym starciu z Polką. Reklama

Później przez długi czas nie widzieliśmy Madison na kortach. Cieszyła się sukcesem razem ze swoim mężem, który jest także jej trenerem, a ponadto leczyła uraz uda, z którym zmagała się jeszcze w Australii. Wypoczęta i pełna nowej energii wróciła do rywalizacji podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Można się było zastanawiać, jaką formę zaprezentuje Amerykanka po takiej długiej przerwie oraz mając z tyłu głowy fakt, że od teraz wszyscy będą na nią spoglądać inaczej, teoretycznie pojawi się większa presja. W pojedynku drugiej rundy Keys zaprezentowała się bardzo dobrze. Zupełnie zdominowała Anastazję Potapową, zwłaszcza w drugim secie, gdy oddała Rosjance zaledwie 7 z 31 rozegranych punktów. Ostatecznie tenisistka z USA triumfowała 6:3, 6:0.

Dzisiaj dyspozycję mistrzyni tegorocznego Australian Open miała okazję sprawdzić inna triumfatorka tych zmagań, tyle że w grze podwójnej - Elise Mertens. Ostatnio Belgijka miała patent na pokonywanie Keys. Tak się składa, że do tej pory jest ostatnią zawodniczką, której udało się wygrać z Madison w imprezie wielkoszlemowej. Podczas US Open 2024 zanotowała zwycięstwo 6:7(5), 7:5, 6:4 w trzeciej rundzie nowojorskich rozgrywek. Także wcześniejsze starcie, rozegrane w sierpniu 2023 roku w Cincinnati, zakończyło się triumfem zawodniczki z Beneluksu. W poniedziałek Amerykanka miała szansę zrewanżować się za tamte potyczki. Reklama

Madison Keys w czwartej rundzie WTA 1000 w Indian Wells. To już 14. zwycięstwo z rzędu

Pojedynek rozpoczął się od serwisu Keys. Chociaż Amerykanka jako pierwsza objęła prowadzenie, to przeciwniczka jako pierwsza wypracowała sobie okazje na przełamanie. Miało to miejsce w trzecim gemie. Wówczas pojawiły się aż trzy szanse dla Mertens na 2:1, ale ostatecznie zacięte rozdanie trafiło na konto Madison. Po chwili to tenisistka z USA zamieniła drugiego break pointa w rezultat 3:1 i zaczęła uciekać przeciwniczce. W trakcie piątego rozdania znów popisała się wysoką skutecznością przy obronie break pointów, wychodząc ze stanu 0-40. Amerykanka nie tylko pilnowała swoich podań, ale na koniec seta jeszcze raz dobrała się do serwisu rywalki. Wykorzystała trzeciego setbola i zakończyła partię wynikiem 6:2.

Na starcie drugiej odsłony Elise miała break pointa na "dzień dobry", jednak Keys obroniła siódmą okazję przeciwniczki w meczu na przełamanie. Następny gem przyniósł niezwykle zaciętą rywalizację, trwającą kilkanaście minut. Madison zgarniała kolejne szanse na breaka, jednak ciągle czegoś jej brakowało, by postawić "kropkę nad i". W końcu doczekała się, za siódmym podejściem. Po chwili utrzymała swoje podanie do zera i zrobiło się już 3:0 dla Keys. Mimo trudniej sytuacji Mertens nie poddawała się i w końcu doczekała się swojego premierowego przełamania. W piątym gemie pojawiły się kolejne dwa break pointy i już przy pierwszym Amerykanka popełniła niewymuszony błąd. Potem, chociaż Madison miała piłkę na 4:2, doszło do wyrównania. Reklama

Mistrzyni tegorocznego Australian Open 2025 zatraciła na moment pewność siebie w uderzeniach. W siódmym gemie, choć prowadziła już 40-0, doszło do w sumie dwóch szans na przełamanie dla Elise. Amerykanka odrodziła się po kilku błędach i ostatecznie nie dopuściła do czwartego "oczka" z rzędu dla przeciwniczki. Po chwili Mertens miała już 40-15, ale doszło do stanu równowagi. Keys dopisało szczęście, piłka po taśmie przedostała się tuż za siatkę na stronę Belgijki i doszło do break pointa na 5:3. Madison wzięła sprawy w swoje ręce i mogła serwować po awans do czwartej rundy.

Chociaż miała dwa meczbole, nie domknęła rywalizacji. Mertens powalczyła do końca i przedłużyła jeszcze emocje w pierwszym meczu dnia na Stadium 2, wyrównując na 5:5. Ostatecznie o losach partii decydował tie-break. Amerykanka prowadziła w nim już 5-2 i miała dwa serwisy. Chociaż dała się dogonić, to potem miała jeszcze dwa meczbole. Cztery w sumie okazje na zamknięcie meczu nie wystarczyły. To Elise cieszyła się z wygranej odsłony po drugim setbolu - 7:6(8). Reklama

Trzecia partia rozpoczynała się od podania Belgijki. Rozstawiona z "28" zawodniczka wygrała dwie pierwsze akcje, ale później nie przypilnowała podania. Dała się przełamać już na starcie, przegrywając cztery akcje z rzędu. Potem Keys potwierdziła przewagę, wychodząc na 2:0. To nie był jednak koniec emocji. W szóstym gemie Mertens odrobiła stratę, chociaż przegrywała już 15-40. Wygrała cztery akcje z rzędu i doprowadziła do stanu 3:3.

Zaczęła się gra nerwów. Po chwili Madison znów znalazła się na prowadzeniu z przewagą przełamania. Belgijka od razu próbowała odpowiedzieć, miała w sumie dwa break pointy na 4:4. Ostatecznie Amerykanka podwyższyła prowadzenie do dwóch "oczek" przewagi. Tym razem mistrzyni Australian Open utrzymała już prowadzenie do końca. Wygrała całe spotkanie 6:2, 6:7(8), 6:4, rewanżując się Elise za poprzednie porażki. Rywalką Keys w batalii o ćwierćfinał WTA 1000 w Indian Wells będzie Emma Navarro lub Donna Vekić.

Reklama Madison Keys triumfatorką Australian Open. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Madison Keys / MARTIN KEEP / AFP / AFP

Elise Mertens / MARIJAN MURAT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / AFP