Historyczny sukces drużyny Wilfredo Leona. Polscy siatkarze już mogą świętować

Trener Bogdanki LUK Lublin Massimo Botti w meczu Pucharu Challenge nie miał do dyspozycji podstawowego atakującego drużyny Kewina Sasaka , którego wyeliminowało przeziębienie. W szóstce zastąpił go Mateusz Malinowski , a Włoch zdecydował się też na zmianę na środku, gdzie mecz rozpoczął Jan Nowakowski.

Co najważniejsze, w szóstce był też Wilfredo Leon . Botti w weekend chciał dać odpocząć gwieździe swojej drużyny, ale bez niego mecz z ostatnim w tabeli PlusLigi GKS-em Katowice nie układał się najlepiej i trener musiał wezwać reprezentacyjnego przyjmującego na boisko . Tym razem takich kombinacji nie było, a Bogdanka LUK od początku prowadziła . Po kontrataku wykończonym przez Malinowskiego wygrywała 9:5, przewaga wzrosła do sześciu punktów dzięki dobrym zagrywkom gospodarzy.

Puchar Challenge. Bogdanka LUK Lublin z historycznym awansem już po dwóch setach