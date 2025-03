Poruszający komunikat po aferze z kombinezonami. Jest decyzja. "Do końca życia"

"Chciałbym przeprosić Mariusa i Johanna za sytuację, w której znaleźli się z przyczyn od nich niezależnych. Przepraszam również sponsorów, rodzinę skoczków i cały naród norweski. Tego, co zrobiłem, będę żałował do końca życia. To nie powinno nigdy się wydarzyć. Zawsze robiliśmy, co w naszej mocy, by udoskonalić kombinezony zgodnie z przepisami, ale oszukiwanie jest całkowicie niedopuszczalne" - napisał w oświadczeniu Adrian Livelten, technik serwisowy i asystent trenera kadry Norwegów Magnusa Breviga.

