Niewiarygodna seria polskiego klubu jeszcze się przedłuży. Teraz siatkarze powalczą o finał

Asseco Resovia do sobotniego spotkania przystąpiła poważnie wzmocniona. Do gry wrócił bowiem kontuzjowany ostatnio Bartosz Bednorz , który w tym sezonie jest liderem drużyny z Podkarpacia. Przyjmujący reprezentacji Polski od razu wskoczył do podstawowego składu i na początku meczu otrzymywał od rozgrywającego Gregora Ropreta sporo piłek. Drugą "armatą" rzeszowskiej drużyny był atakujący Stephen Boyer. A że do tego doszedł jeszcze punktowy blok Karola Kłosa i niedokładne rozegranie Matiasa Sancheza, rozgrywającego gości, Resovia prowadziła już 12:7.

