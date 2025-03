Istny cyrk w Ekstraklasie. To był sabotaż. Legia dostała dwa gole w prezencie

Przed pierwszym gwizdkiem więcej niż o samym meczu mówiono o najbliższej przyszłości Goncalo Feio . Jeśli wierzyć pogłoskom, trener Legii znalazł się w bardzo niekomfortowym położeniu . Mówiono, że jeśli potknie się w starciu z Motorem i nie awansuje do 1/8 finału Ligi Konferencji , czeka go natychmiastowa dymisja.

Kacper Rosa w roli sabotażysty. Legia tylko korzystała z komicznych prezentów

Mecz rozpoczął się od... incydentu iście cyrkowego. Stojący w bramce gospodarzy Kacper Rosa beztrosko wypuścił piłkę kilka metrów przed siebie, chcąc za moment wprowadzić ją do gry. Do futbolówki doskoczył Marc Gual i skierował ją do siatki. Była 11. minuta spotkania.