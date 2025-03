Wpadka drużyny Winiarskiego już ma konsekwencje. Siatkarze z Warszawy wykorzystali szansę

Drużyna z Warszawy rozpoczęła sobotnie spotkanie w nieco przemeblowanym składzie. Tym razem znalazło się w nim dwóch Niemców - przyjmujący Tobias Brand i atakujący Linus Weber . Trener Piotr Graban postawił też na środku na kończącego karierę po tym sezonie Andrzeja Wronę . Początek spotkania był jednak wyrównany, a nawet to goście mieli dwa punkty przewagi.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa wykorzystuje szansę, jest awans

Porażka w pierwszym secie nie oznaczała jednak, że siatkarze z Gdańska prezentowali się słabo. Wręcz przeciwnie, postawili się faworyzowanym rywalom, ale słabo prezentowali się w przyjęciu , a do tego aż pięciokrotnie nadziali się na blok rywali. W drugiej partii ich trener Mariusz Sordyl zdecydował się na zmianę na przyjęciu - Gijsa Jornę zastąpił Jakub Czerwiński . I gdańszczanie cały czas byli w stanie walczyć punkt za punkt z PGE Projektem.

Od początku drugiego seta po warszawskiej stronie siatki nie było już Kochanowskiego, którego zastąpił Jurij Semeniuk. Najskuteczniejsi w PGE Projekcie w trzecim secie nadal byli Niemcy. Weber i Brand pomagali w kontratakach, a ich zespół prowadził 9:5, a potem już 15:10. Co prawda gdańszczanie byli jeszcze w stanie zmniejszyć straty do trzech punktów, ale tylko na chwilę. Końcówka to już bloki i dominacja PGE Projektu. Skończyło się wygraną 25:19, nagrodę dla MVP spotkania otrzymał rozgrywający Jan Firlej.