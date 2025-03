A więc jednak on. Michniewicz krok od niespodziewanego powrotu. Tu zdobył złoto

Lada dzień w szeregi trenerów Ekstraklasy wrócić ma Czesław Michniewicz. Jak informuje "Piłka Nożna", były selekcjoner drużyny narodowej jest główny kandydatem do objęcia szkoleniowej posady w Zagłębiu Lubin. Jeśli dojdzie do angażu, dla 55-latka będzie to druga przygoda z dolnośląskim klubem. Poprzednim razem dowodził "Miedziowymi" w sezonie 2006/07, kończąc rozgrywki z tytułem mistrza Polski.