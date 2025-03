Thurnbichler podejrzewał Norwegów już w grudniu. "Mieliśmy dowód"

To Polacy stanęli na czele protestów przeciwko temu, co zrobili Norwegowie. W mediach Thomas Thurnbichler wypowiadał się w tej sprawie najostrzej ze wszystkich trenerów reprezentacji. Okazuje się, że Austriak już wcześniej miał podejrzenia dotyczące tego, co działo się za zamkniętymi norweskimi drzwiami.

Thomas Thurnbichler najostrzejszym krytykiem

Thurnbichler ani razu nie gryzł się w język, gdy wypowiadał się na temat oszustwa kadry Norwegii. Nazywał ich działania dopingiem i chciał, by wszystkie osoby związane z procederem nie miały już nigdy styczności ze sportem. Ostra reakcja szkoleniowca Polaków mogła wynikać m.in. z frustracji, którą przeżywał w ostatnich miesiącach w związku z brakiem reakcji FIS. Reklama

Już wcześniej skarżył się na niesprawiedliwość w związku z limitami sprzętowymi, które niektórzy mogli wykorzystywać do cna, a inni musieli obejść się smakiem - miała na tym ucierpieć m.in. reprezentacja Polski. Thurnbichler w wywiadzie dla norweskiej telewizji TV 2 wyjawił, że podejrzenia dotyczące Norwegów miał już w grudniu i zgłaszał je FIS.

Thomas Thurnbichler już w grudniu zgłaszał podejrzenia

"Już w Engelbergu widzieliśmy zmianę u jednego z najlepszych norweskich sportowców (...). Tak, poinformowaliśmy FIS, że mamy podejrzenia co do czegoś, co nie jest zgodne z przepisami. To były drobne szczegóły, ale po raz pierwszy odkąd obejrzeliśmy nagranie z Mistrzostw Świata, mieliśmy dowód, że coś jest nie tak" - mówił Thomas Thurnbichler.

Podejrzenia miały dotyczyć również wiązań. Thurnbichler powiedział, że tę sprawę również zgłaszał FIS i otrzymał odpowiedź, że federacja się temu przyjrzy. Trener Polaków liczy również na to, że FIS skorzysta ze swoich możliwości i skonfiskuje cały norweski sprzęt, by móc go dokładnie skontrolować. "W obecnej sytuacji nie możemy sobie ufać" - powiedział. Reklama

Thomas Thurnbichler / AFP