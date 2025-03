Szykują się zmiany w reprezentacji, Kamil Semeniuk reaguje. Wiadomość dla Grbicia

Siatkarska reprezentacja Polski w poprzednim sezonie wywalczyła brąz Ligi Narodów, a następnie sięgnęła po wicemistrzostwo olimpijskie. Podopieczni Nikoli Grbicia o kolejne trofea będą bili się z kilka miesięcy. Najpierw tradycyjnie już przystąpią do Ligi Narodów, z kolei we wrześniu zagrają na mistrzostwach świata. I będą jednymi z faworytów do złota.

W przerwie między sezonami reprezentacyjnymi nastąpiły duże zmiany w kadrze, a konkretnie w sztabie szkoleniowym . Grbić zaprosił do współpracy dziewięć nowych osób, ze starej "gwardii" pozostali jedynie statystyk Kamil Nalepka oraz Marcin Nowakowski, który będzie asystentem Serba. Drugim asystentem będzie Marcin Nowakowski. Reklama

Niewykluczone, że do zmian dojdzie także wśród zawodników. Katarzyna Paw z Przeglądu Sportowego Onet poinformowała, że część siatkarzy rozważa zrobienie przerwy w najbliższym sezonie reprezentacyjnym i w wywiadzie z Kamilem Semeniukiem zapytała go, czy ten należy do tego grona. Przyjmujący odpowiedział jednoznacznie, wysyłając tym samym wiadomość dla Nikoli Grbicia - jest do dyspozycji selekcjonera.

"Ja jestem przez cały czas głodny gry i myślę, że trener jest świadomy, że zawsze jestem gotowy na... Nie chciałbym powiedzieć, że na każde jego zawołanie, ale jeżeli zaistniałaby taka potrzeba, zawsze poświęcam wakacje i jadę na przykład na turniej Ligi Narodów, jak to już kiedyś bywało. Dopóki mi zdrowie dopisuje, otrzymuję powołanie do reprezentacji, dopóty będę w niej występował. Nie planuję przerwy od kadry z własnej woli" - zaznaczył.

Kamil Semeniuk wtedy odpuściłby grę w reprezentacji. Podał warunki

Przyjmujący grający na co dzień we włoskiej Sir Susa Vim Perugia bierze pod uwagę scenariusz, zgodnie z którym zrobiłby sobie przerwę od reprezentacji. Takowa by nastąpiła jednak tylko wtedy, gdyby tego typu polecenie wydali lekarz lub sam Grbić. Reklama

Jeśli lekarz lub trener powiedziałby mi, że byłoby lepiej, abym sobie zrobił rok przerwy od reprezentacji, wyleczył kontuzję i dzięki temu mógł grać przez kolejne pięć lat na najwyższym poziomie, to wtedy ewentualnie taką decyzję mógłbym podjąć. Ale skoro wiem, jak się czuję i na ten moment nie widzę przeciwwskazań, abym pojawił się na zgrupowaniu, to zawsze na nie przyjadę ~ dodał.

Polacy trzy lata temu wywalczyli wicemistrzostwo świata, z kolei w 2018 roku zostali mistrzami globu. Wówczas w kadrze nie było Semeniuka, stąd też na Filipinach otrzyma pierwszą szansę na złoto tej prestiżowej imprezy. Sam siatkarz zdaje sobie sprawę, że o wygranie turnieju nie będzie łatwo.

"Każdy by chciał go (złoty medal - przyp. red) zdobyć, a łatwe to nie jest. Oczywiście zrobimy wszystko, aby po ten medal sięgnąć, ale kandydatów jest kilku" - stwierdził.



Reklama Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Semeniuk i trener Nikola Grbić / Yasar Yilmaz/East News / East News

Nikola Grbić i Kamil Semeniuk / volleyballworld.com / materiały prasowe