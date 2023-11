Wyczerpujący mecz na szczycie PlusLigi. Reprezentanci w cieniu, nowi bohaterowie

Arena Ursynów, mimo środka tygodnia, niemal się wypełniła. Gospodarze szybko zaczęli budować w niej przewagę. Pomogły w tym dwa bloki, a także autowy atak Mateusza Malinowskiego . Projekt prowadził 7:3, ale rywale dość szybko ostrząsnęli się po trudnym początku. Doprowadzili do remisu 12:12.

W drugiej części seta warszawscy siatkarze próbowali uciekać rywalom dzięki dobrym zagrywkom Bartłomieja Bołądzia i Jurija Semeniuka . Kiedy kontratak wykończył Artur Szalpuk , znów mieli trzy punkty przewagi. Mimo to goście wyrównali i doprowadzili do emocjonującej końcówki. Rozstrzygnęła ją kolejna zagrywka Semeniuka - Projekt wygrał 27:25.

Goście zatrzymali Projekt Warszawa w drugim secie. Bartłomiej Bołądź zmieniony

I w drugim secie siatkarze z Lublina nadal pokazywali, że to nie przypadek. Mimo że gospodarze znów dobrze zaczęli i uciekli na trzy punkty, Bogdanka LUK odrobiła straty z nawiązką. Malinowskiego zastąpił Damian Schulz , w połowie seta goście prowadzili 15:11. Zmieniać zaczął więc trener Projektu Piotr Graban - Niemiec Linus Weber zastąpił w ataku Bołądzia, reprezentanta Polski, a za Francuza Kevina Tillie'ego wszedł Igor Grobelny .

Duże emocje w stolicy. Igor Grobelny pomógł doprowadzić do tie-breaka

Drużyna z Lublina przyjechała do Warszawy z brakami wśród przyjmujących, gdzie wciąż w pełni gotowi do gry nie są Maciej Krysiak i Jakub Wachnik . Z kolei Projekt musi radzić sobie bez dwóch środkowych - Piotra Nowakowskiego i Srecko Lisinaca .

I zaczął się rozpędzać. Znakomity powrót na boisko - tym razem tylko na zagrywkę - zanotował Malinowski. Goście prowadzili 21:17. Do tego świetnie grali w asekuracji i po chwili mogli cieszyć się z kolejnej wygranej partii .

Na czwartego seta gospodarze wyszli bez Szalpuka, którego zastąpił Grobelny. To Bogdanka LUK wygrała jednak trzy pierwsze akcje. Znów dobre chwile w polu zagrywki przeżywał jednak Bołądź. Projekt prowadził 13:8. Świetnie prezentował się Grobelny, który kończył trudne akcje i dodał jeszcze punkt z pola serwisowego. To on zakończył seta wygranego 25:16.