Dobry znak dla polskiej drużyny. Reprezentanci Polski wracają do formy

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wraca do formy. A właściwie do zdrowia, bo zwycięzcy Ligi Mistrzów w spotkaniu z GKS-em Katowice w końcu mogli wystąpić w dość mocnym składzie. Efekty przyszły od razu - przed własną publicznością pokonali rywali 3:1. To ich czwarte zwycięstwo w tym sezonie siatkarskiej PlusLigi. Do formy wracają reprezentanci Polski, ale nagrodę dla MVP spotkania otrzymał reprezentant USA David Smith.