Piotr Zieliński i Nikola Maksimović pozostaną w Napoli na dłużej. Według włoskich mediów, brakuje już jedynie oficjalnego potwierdzenia nowych umów zawodników, a klub pracuje także nad kontraktami dla Mario Ruiego i Giovanniego Di Lorenza.

Napoli pracuje na przedłużeniem umów aż czterech zawodników. W klubie mają pozostać Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo, Nikola Maksimović oraz Piotr Zieliński.



Jak twierdzi dziennikarz "La Gazzetty dello Sport" Nicolò Schira, w sprawie Serba i Polaka brakuje już tylko oficjalnego komunikatu klubu.

Wcześniej m.in. "Tuttosport" podawało, że umowa Zielińskiego była przygotowana, a opóźnienie w podpisaniu kontraktu wynikało z problemów w przetłumaczeniu jej zapisów na język polski.



Zieliński jest bardzo ważną postacią dla Gennaro Gattuso. Włoski szkoleniowiec miał osobiście pilnować postępów negocjacji z polskim pomocnikiem. Popularny "Rino" chce, aby głównymi aktorami formacji ofensywnej klubu byli Fabian Ruiz i Zieliński.



Kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2021 roku. Zieliński do tej pory rozegrał 181 spotkań dla "Azzurrich", podczas których zdobył 22 bramki i zaliczył 14 asyst.



