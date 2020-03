Brak regularnych zajęć w klubie nie jest przeszkodą dla piłkarzy. W sieci coraz częściej publikują oni swoje indywidualne treningi w domu. Na bardzo oryginalną metodę zdecydował się Piotr Zieliński.

Piłkarz Napoli trenował bowiem na otwartym powietrzu ze swoim psem. Wideo opublikowało Napoli za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Wcześniej swój trening pokazał również Arkadiusz Milik, który wybrał jednak bardziej popularny sposób aktywności fizycznej.



Filmik przestawiający trening Zielińskiego jest póki co jednym z najpopularniejszych postów Napoli, który "polubiło" już prawie 2 tysiące osób. Ciężko przewidzieć kiedy piłkarze wrócą do regularnego grania i utrzymanie optymalnej dyspozycji fizycznej było jednym z ich priorytetów w ostatnim czasie.



Władze Napoli zdecydowały się jednak, że piłkarze wrócą do treningów w klubie już w środę. Decyzja ta stoi w sprzeczności z postulatem włoskiego stowarzyszenia piłkarzy, który namawia do zaprzestania zajęć, w tym bardzo niebezpiecznym momencie dla Włoch.

PA