Jednak nie Ter Stegen? Niespodziewany konkurent dla Szczęsnego, szokujący ruch

Finał Pucharu Króla był kolejnym przekonującym występem Wojciecha Szczęsnego w barwach Barcelony. Polak wysyła jasny sygnał do sztabu szkoleniowego - warto na mnie stawiać. A jego postawa pod koniec obecnego sezonu może mieć kolosalny wpływ na kształt przyszłej kampanii. Odkąd do pełni zdrowia wrócił Marc-Andre ter Stegen trwa rywalizacja o miejsce między słupkami.

Nowy konkurent dla Szczęsnego? FC Barcelona gotowa na bezkompromisowy ruch

Zakłada się również, że Szczęsny przedłuży kontrakt, choćby to było tylko dlatego, żeby mu podziękować za jego wysiłek. Nikt również nie wątpi w to, że Ter Stegen po powrocie do zdrowia po siedmiu miesiącach kontuzji odzyska miejsce w podstawowym składzie w przyszłym sezonie [...] Gdyby Barcelona mogła, to już odłożyłaby 30 milionów euro na klauzulę odstępnego Joana Garcii

"Raporty na temat jego gry są jasne, a do tego podoba się trenerom, którzy równocześnie zdają sobie sprawę, że nie można ściągnąć zawodnika takiego formatu po to, by był zmiennikiem. Gdyby podpisano z nim kontrakt, grałby, a inaczej musiałby zostać wypożyczony na rok do klubu z najwyższej półki na takiej zasadzie, by później bezpiecznie wrócić do zespołu na kolejny sezon" - dodaje dziennikarz "Relevo".