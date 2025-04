Zamieszanie przed meczem Świątek, przełomowy komunikat. Organizatorzy potwierdzają

W poniedziałek doszło do gigantycznej awarii zasilania na Półwyspie Iberyjskim. W kontynentalnych częściach Hiszpanii i Portugalii doszło kilkunastogodzinnej przerwy w dostawie prądu. Podobne problemy spotkał również Francję oraz Andorę, lecz tam nie doszło do paraliżu na terenie całego kraju. W późnych godzinach wieczornych w niektórych miejscach udało się przywrócić zasilanie, a po godz. 21:00 w niektórych częściach Madrytu. To był dobry prognostyk dla turniejów WTA i ATP, które właśnie rozgrywane są w stolicy Hiszpanii, choć jeszcze dziś rano sytuacja była trochę niepewna.

