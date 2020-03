​Kluby włoskiej Serie A chcą zawiesić wypłaty pensji piłkarzom. Argumentem klubowych prezesów jest to, że piłkarze nie świadczą pracy, bo wstrzymano rozgrywki, a decyzją rządu odwołano nie tylko zawody sportowe, ale również treningi.

Zarząd Serie A z jednej strony chce otrzymać dla klubów od państwa zadośćuczynienie, choćby w postaci ulg podatkowych. Z drugiej chce oszczędzić na piłkarskich pensjach. Chodzi o duże pieniądze. Wysokość pensji piłkarzy Serie A w tym sezonie to miliard i 300 milionów euro.

Negocjacje w tej sprawie będą prowadzone między zarządem Ligi, związkiem futbolowym i związkiem zawodowym piłkarzy. Co komplikuje sprawę, związek piłkarzy nie jest w stanie narzucić futbolistom identycznej linii postępowania w sprawie ewentualnego wstrzymania wypłaty pensji.



Wszystko może prowadzić do długich i kosztownych procesów sądowych, a prawo w tej skomplikowanej i bezprecedensowej sytuacji nie jest jasne.



Piłkarskie rozgrywki i treningi we Włoszech zawieszono 8 marca. Wiele klubów chce wznowić treningi w najbliższy czwartek, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa i w małych grupach, czyli po dwóch-trzech piłkarzy. Związek zawody piłkarzy odmówił.