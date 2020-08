To już oficjalna informacja. Karol Linetty zmienił klub we włoskiej Serie A. Polak przeniósł się z Sampdorii Genua do Torino FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Engel dla Interii: Szanse naszych zespołów w pucharach oceniam bardzo wysoko. Wideo TV Interia

25-letni pomocnik reprezentacji Polski podpisał z klubem z Turynu czteroletni kontrakt.

Reklama

W latach 2011-16 piłkarzem Torino był Kamil Glik.

Linetty związany był z Sampdorią od sezonu 2016/17. W minionym sezonie wystąpił w 28 meczach zespołu z Genui i zdobył cztery bramki.

We wtorek były piłkarz Lecha Poznań pomyślnie przeszedł testy medyczne w nowym klubie.

Według włoskich mediów Linetty przeszedł do Torino za ok. 7,5 miliona euro. Oferta transferowa zawiera również bonusy, dzięki którym łączna kwota może wzrosnąć do 9 milionów euro.

Wielkim zwolennikiem transferu Polaka był trener Marco Giampaolo, z którym piłkarz pracował wcześniej w Sampdorii.

Zdjęcie Karol Linetty / Getty Images

WS