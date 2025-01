Iga Świątek rozbiła Emmę Navarro. Poważny błąd arbiter oburzył kibiców

Raszynianka przeważała w większości aspektów, co odzwierciedlały statystyki. Nieco ponad pół godziny potrzebowała na triumf 6:1 w pierwszym secie. W drugim oddała Amerykance dwa gemy i tym samym po dokładnie 89 minutach mogła świętować awans do najlepszej czwórki rozgrywek . Dwa pozostałe miejsca należą do Aryny Sabalenki i Pauli Badosy.

Na początku drugiego seta doszło do poważnej wpadki ze strony pani arbiter , która mocno rozjuszyła kibiców. Naznaczyła także poniekąd rywalizację tenisistek. Tego typu sytuacje to niemal zawsze "oręż" dla przeciwników danej tenisistki, które pozwalają na podważanie zwycięstwa, w tym wypadku Igi Świątek.

Powtórka wyraźnie pokazała, że piłka zrobiła podwójny kozioł przed jednym z zagrań 23-latki. Akcja nie została jednak przerwana przez sędziującą Evę Asderaki-Moore. Ostatecznie to Świątek wygrała punkt i wyszła na prowadzenie 3:2, a Emma ruszyła z pretensjami do pani arbiter. Amerykanka nic jednak nie wskórała, bo zasady jasno mówią, że jeśli dana zawodniczka nie zgadza się z werdyktem, to sama musi zatrzymać wymianę, by ew. skorzystać z systemu wideoweryfikacji.