Wpadki Szczęsnego i "konflikt" z Lewandowskim. Probierz komentuje. "Nie chciałem tego ruszać"

Michał Probierz nie ukrywał, że oglądał wczorajszy mecz Benfiki z FC Barcelona . Spotkanie to zakończyło się wynikiem 5:4 dla "Dumy Katalonii". Nie zabrakło w nim goli, kontrowersji, ale niestety też błędów Wojciecha Szczęsnego , które prowadziły bezpośrednio do straty goli. Michał Probierz skomentował, co sądzi o sytuacji polskiego bramkarza.

Probierz komentuje wpadki Szczęsnego z meczu z Benfiką

- Wydaje mi się, że w następnym meczu też zagra, bo jest taki moment, że trener nie będzie co mecz zmieniał bramkarza. To jest taki moment, że gdzieś komuś zaufa. Nawet jak bramkarz popełni błąd, to bardzo istotne jest to, że popełni go w meczu, który się wygrywa. Zespół pokazał charakter, uratował Wojtka - dodał selekcjoner. Na koniec tego wątku Probierz dodał, że temat Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski jest zakończony. Potwierdził tym samym to, co po dołączeniu do FC Barcelona mówił sam bramkarz.