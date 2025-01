Komunikat pojawił się jeszcze w trakcie meczu Świątek. Już oficjalnie to potwierdzili

14 gemów - tyle "oczek" straciła Iga Świątek na drodze do półfinału Australian Open. Polka potwierdziła bardzo dobrą dyspozycję także podczas dzisiejszego starcia z Emmą Navarro. Amerykanka robiła, co mogła, by przeciwstawić się naszej reprezentantce, ale w newralgicznych momentach punkty wędrowały na konto raszynianki. Szczególnie ciekawie zrobiło się na początku drugiego seta, gdy był nawet break point na 3:2 dla tenisistki z USA. Od tego momentu Iga zanotowała jednak serię czterech wygranych gemów z rzędu i wygrała spotkanie 6:1, 6:2.

