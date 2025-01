Wojciech Szczęsny "uratowany". Koszmar Polaka i takie reakcje w Hiszpanii

FC Barcelona zapewniła we wtorkowy wieczór swoim fanom prawdziwą huśtawkę nastrojów. Już od 2. minuty meczu z Benficą przegrywała 0:1. Choć Robert Lewandowski szybko doprowadził do wyrównania, to Wangelis Pawlidis w 30. minucie skompletował klasycznego hat-tricka i pachniało niespodzianką na Estadio da Luz. Często o powrocie do gry ze stanu 1:3 i 2:4 piszemy w relacjach tenisowych, jednak tym razem w takiej roli wystąpiła "Duma Katalonii".

