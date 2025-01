Widać było, że w tym ćwierćfinałowym pojedynku to Iga Świątek jest górą. Jej dominacja była bardzo mocno widoczna. Polka znalazła się w ogniu krytyki po jednej akcji, w której doszło do podwójnego odbicia - piłka najpierw uderzyła w kort, a potem dopiero została odbita za pomocą rakiety wiceliderki rankingu WTA.

Iga Świątek w centrum kontrowersji

Emma Navarro nie miała tego dnia szczęścia. Amerykanka nie mogła poradzić sobie z kanonadą Igi Świątek, a przy tym sędzia również jej nie sprzyjała, podobnie jak zasady ustanowione przez tenisowe federacje. W trakcie meczu doszło do podwójnego odbicia - Świątek ledwie dobiegła do piłki, ta zdążyła się jednak już odbić. Polka i tak kontynuowała grę . Jak potem tłumaczyła podczas konferencji, nie widziała, że tak się dzieje.

Iga Świątek: To był prawdopodobnie najgorszy czas w moim życiu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Wtedy do głosu powinna dojść sędzia. Doszło do nieprzyjemnej sytuacji - Navarro dograła punkt i chciała poprosić jeszcze raz o sprawdzenie akcji. Tego jej jednak odmówiono. Sędzia zaznaczyła, że Navarro powinna się zatrzymać do sprawdzenia akcji, a dograła ją do końca, w związku z czym sprawdzenia nie będzie. Nad sprawą pochylili się tenisowi eksperci, dziennikarze i fani tenisa.