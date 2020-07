W meczu 29. kolejki Serie A Inter Mediolan bezlitośnie wypunktował Brescię 6-0. W drużynie gospodarzy wyróżnił się Alexis Sanchez, który asystował przy dwóch golach i sam trafił z rzutu karnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Inter Mediolan - Sassuolo 3-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

29. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-01 19:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: G. Manganiello Inter Mediolan Brescia Calcio 6 0 DO PRZERWY 3-0 A. Young 5' A. Sanchez 20' D. D'Ambrosio 45' R. Gagliardini 52' C. Eriksen 83' A. Candreva 88'

Inter od początku zdominował ry piątej minucie, za sprawą Ashleya Younga, objęli prowadzenie.

Reklama

W 19. minucie Ales Mateju faulował rywala w polu karnym. Sędzia bez wahania wskazał na 11. metr. Do piłki podszedł Alexis Sanchez i pewnie wykorzystał rzut karny.

Jeszcze przed przerwą Inter zdobył trzecią bramkę. Tużwali. Już w przed początkiem doliczonego czasu pierwszej połowy do siatki trafił Danilo D’Ambrosio.

W drugiej części Inter kontrolował wydarzenia na boisku i nie atakował już z takim impetem, jak wcześniej. Jednak i tak zdołał strzelić kolejnego gola. W 52. minucie, do dośrodkowania Alexisa Sancheza z rzutu wolnego, najwyżej wyskoczył Roberto Gagliardini i głową pokonał bramkarza.

Mediolańczycy na tym jednak nie poprzestali. W końcówce do siatki trafili jeszcze Christian Eriksen i Antonio Candreva. Inter odniósł efektowne zwycięstwo. W efekcie umocnił się na trzecim miejscu. Do drugiego Lazio Rzym traci cztery punkty, a osiem do Juventusu Turyn, który jest liderem.

MP

6 0 Inter Mediolan Brescia Calcio Handanovicz Bastoni D'Ambrosio de Vrij Young Barella Gagliardini Moses Valero Sanchez Martínez Joronen Matějů Papetti Sabelli Semprini Dessena Tonali Zmrhal Donnarumma Aye Skrabb SKŁADY Inter Mediolan Brescia Calcio Samir Handanovicz Jesse Joronen Alessandro Bastoni 19′ 19′ Aleš Matějů 45′ 45′ Danilo D'Ambrosio Andrea Papetti 41′ 41′ 46′ 46′ Stefan de Vrij 58′ 58′ Stefano Sabelli 5′ 5′ Ashley Young 62′ 62′ Alessandro Semprini 59′ 59′ Nicolò Barella 82′ 82′ Daniele Dessena 52′ 52′ 68′ 68′ Roberto Gagliardini Sandro Tonali 67′ 67′ Victor Moses 58′ 58′ Jaromír Zmrhal Borja Valero 46′ 46′ Alfredo Donnarumma 20′ (k.) 20′ (k.) Alexis Sanchez Florian Aye 68′ 68′ Lautaro Javier Martínez 46′ 46′ Simon Ivar Alexander Skrabb REZERWOWI Daniele Padelli Lorenzo Andrenacci Kwadwo Asamoah 82′ 82′ Andrea Ghezzi Cristiano Biraghi Daniele Gastaldello Diego Godin Bruno Martella Lorenzo Pirola 46′ 46′ Birkir Bjarnason 46′ 46′ Andrea Ranocchia 58′ 58′ Massimiliano Mangraviti 59′ 59′ 64′ 64′ Lucien Agoume 58′ 58′ Nikolas Szpalek Marcelo Brozović Mattia Viviani 67′ 67′ 88′ 88′ Antonio Candreva 46′ 46′ Ernesto Torregrossa 68′ 68′ 83′ 83′ Christian Eriksen Sebastiano Esposito 68′ 68′ Romelu Lukaku

STATYSTYKI Inter Mediolan Brescia Calcio 6 0 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 18 4 Strzały na bramkę 8 1 Rzuty rożne 4 4 Faule 13 9 Spalone 1 0