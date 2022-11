Pewne zwycięstwo Juventusu. Grało trzech Polaków

Hellas zamyka tabelę Serie A i po tym meczu to się nie zmieniło. Juventus nie potrzebował wiele, żeby wygrać. Po strzeleniu gola, "Stara Dama" skupiła się na utrzymaniu wyniku i pewnie zwyciężyła.

Nie był to dobry mecz polskiego obrońcy. W 55. minucie dostał żółtą kartkę, a w 78., został zmieniony. Dawidowicz nie znalazł uznania w oczach Czesława Michniewicza i nie pojedzie na mundial.

Do Kataru uda się za to dwóch Polaków występujących w Juventusie. Przeciętnie zagrał dziś Milik. Z kolei Szczęsny, który jest podstawowym bramkarzem Juventusu, odpoczywał. Zastąpił go Mattia Perin.