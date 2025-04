Nicola Zalewski po przyjściu do Interu Mediolan zaliczył absolutnie piorunujące wejście do zespołu. Gdy niektórzy zastanawiali się jeszcze, dlaczego Polak zdecydował się na wypożyczenie właśnie do ekipy z Mediolanu, Zalewski już udowodnił, że to on i jego otoczenie mieli rację.