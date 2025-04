Mecz 32. kolejki włoskiej Serie A nie zapowiadał się na zbyt emocjonujące widowisko. Ot Udinese, znajdujące się tuż za połową tabeli mierzyło się przed własną publicznością z dopiero dziewiątym AC Milanem. Okazało się jednak, że wszyscy, którzy tego dnia przybyli na Bluenergy Stadium, mieli być doświadczyć wielu naprawdę skrajnych emocji.

Sam przebieg tego spotkania najlepiej określa słowo "jednostronny". AC Milan nie dał żadnych szans swoim rywalom z północno-wschodniej części Włoch. Choć gospodarze bronili się dość zaciekle w pierwszej połowie spotkania, to tuż przed przerwą stracili oni gola, który miał dopiero otworzyć worek z bramkami. Po pierwszym trafieniu Rafaela Leao kolejne dołożyli także Strahinja Pavlovic, Theo Hernandez oraz Tijjani Reijnders. W bramce Milanu, do której przez całą pierwszą połowę dostępu bronił dostępu Mike Maignan, panował względny spokój. To właśnie umiejętnością Francuza podopieczni Sergio Conceicao w dużej mierze zawdzięczają zachowanie czystego konta w tym spotkaniu. Niestety schodząc na przerwę golkiper "Rossonerich" nie mógł się prawdopodobnie spodziewać, jaki koszmar czeka na niego chwilę po wznowieniu gry. Reklama

Maignan zderzył się z Jimenezem i padł na murawę. Został zniesiony na noszach

W 52 minucie piłkę w stronę pola karnego Milanu posłali zawodnicy Udinese. Była to okazja z gatunku "groźnych", to też francuz zdecydował się opuścić swoje pole karne i przeciąć zagranie, które niechybnie zmierzało prosto pod nogi gracza gospodarzy. Na jego nieszczęście podobny zamiar miał również obrońca "Rossonerich" Alex Jimenez, który z pełnym impetem ruszył w kierunku futbolówki. Z racji na przebywanie poza polem karnym Maignan mógł interweniować wyłącznie nogą lub głową. Zdecydował się on na drugi wariant, co skończyło się zderzeniem z nadbiegającym w jego kierunku Hiszpanem. Siła, z jaką zderzyli się zawodnicy Milanu sprawiła, że obydwaj momentalnie padli na murawę.

Jimenez od razu złapał się za klatkę piersiową, w którą uderzyła głowa Maignana. Francuz natomiast upadł bezwładnie z rozłożonymi kończynami. Sekundę później jasne było, że stracił on przytomność. Momentalnie obok niego pojawiła się ekipa medyczna, która położyła bramkarza Milanu na noszach i przetransportowała poza pole gry. Towarzyszyły temu oklaski, zebranych na widowni kibiców, którzy w ten sposób przekazali wyrazy wsparcia dla znoszonego zawodnika. Na ten piękny gest zareagował zresztą Sergio Conceicao. "Muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie wrażenie. Publika przejęła się losem dwóch poszkodowanych graczy i usłyszałem brawa na trybunach. Za to wyrazy uznania dla fanów Udinese. Gwizdali na Mike'a jako na zawodnika, ale potem, kiedy doszło do tej niebezpiecznej sytuacji, w której ucierpiał to oklaskiwali go jako człowieka. To niezwykły gest, którego w mojej 40-letniej karierze jeszcze nie widziałem" - przyznał portugalski szkoleniowiec, cytowany przez portal acmilan.com.pl. Reklama

Na łamach wspomnianego wcześniej portalu możemy również przeczytać, że Maignan spędził całą noc w szpitalu, z którego jednak został wypisany już w sobotni poranek. "Decyzja o pozostawieniu go w szpitalu była jedynie środkiem ostrożności, gdyż obrażenia dotyczyły głowy" - pisze redakcja acmilan.com.pl. Wygląda więc na to, że mimo koszmarnie wyglądającego zdarzenia bramkarz AC Milanu wyszedł z tego starcia obronną ręką.

Nieprzytomny Mike Maignan podczas meczu z Udinese / Alberto Lingria / East News

Mika Maignan znoszony z boiska / IPA Sport/ABACA/Abaca / East News

Mike Maignan / AFP