Inter Mediolan ostatni raz tytuł mistrza Włoch obronił w 2010 roku, wówczas zespół z Mediolanu miał serię pięciu wygranych lig z rzędu. Od tego momentu ta sztuka już się nie powiodła, a Simone Inzaghi i jego piłkarze chcą to zmienić w tym sezonie, a wśród zawodników prowadzonych przez Włocha znalazło się miejsce dla dwóch Polaków.

Latem do Interu trafił bowiem Piotr Zieliński, a zimą na wypożyczenie do Interu zdecydował się Nicola Zalewski, który poszukiwał minut, bo w AS Roma grał niewiele. Reprezentant Polski już zdążył się kilka razy pokazać kibicom z naprawdę dobrej strony. Wystarczy wspomnieć debiut w drużynie, gdy w derbach Mediolanu zanotował asystę przy golu na 1:1.