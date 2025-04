Wspaniałe wieści z Włoch. Media niemal pewne. Zalewski w końcu się doczekał

Nicola Zalewski to bez wątpienia jeden z najbardziej obiecujących polskich zawodników młodego pokolenia. 23-latek, który swoją piłkarską przygodę zaczynał w barwach AS Romy szybko zdobył uznanie, zarówno ówczesnego trenera "Wilków" Jose Mourinho , stając się tym samym ważnym elementem rotacji klubu ze stolicy Włoch. Jego wyczyny na boiskach Serie A nie przeszły oczywiście bez echa również w Polsce, gdzie dość szybko dostał on powołanie do seniorskiej reprezentacji, stając się ważnym elementem kadry, wnoszącym wiele finezji w grze, jakby nie było, często zawodzącej oczekiwania kadry narodowej.

Obecny sezon Nicoli Zalewskiego to natomiast przenosiny do Interu Mediolan, do którego trafił na zasadzie wypożyczenia. Zmiana Rzymu na Mediolan nie tylko wciąż otwiera Polakowi możliwość sięgnięcia po "Scudetto", ale też pozwoliła mu poczuć smak rywalizacji na najwyższym stopniu w obecnie trwającym sezonie Ligi Mistrzów, gdzie jego Inter pokonał w wyjazdowym spotkaniu Bayern Monachium. Wciąż jednak nie doczekał się on występu w podstawowym składzie drużyny, prowadzonej przez Simone Inzaghiego. To może ulec zmianie już 12 kwietnia.