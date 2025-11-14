Przyszłość Roberta Lewandowskiego na ten moment stoi pod znakiem zapytania. Na razie nie jest jasne, czy reprezentant Polski w przyszłym sezonie wciąż będzie zawodnikiem "Dumy Katalonii". Kilka miesięcy temu hiszpańskie media poinformowały, że FC Barcelona nie myśli o przedłużeniu kontraktu ze swoim napastnikiem i co za tym idzie, wspólna przygoda zakończy się wraz z końcem trwającego sezonu.

Nadal są to jednak informacje niepotwierdzone. Z klubu nie płyną żadne oficjalne wiadomości w tej sprawie i można przypuszczać, że w najbliższym czasie takie wieści się nie pojawią. Obie strony dają sobie jeszcze moment do namysłu, choć jest niemal pewne, że Lewandowski w stolicy Katalonii chciałby zostać jak najdłużej, bo w Hiszpanii czuje się dobrze i nie myśli o przeprowadzce do innego kraju.

Agent Lewandowskiego uciął plotki. Jednoznaczny komunikat o przyszłości Polaka

Ostatnio pojawiły się natomiast doniesienia, że w przypadku braku przedłużenia kontraktu z Barceloną, Lewandowski zakończyłby karierę. Polak nie myśli bowiem o grze w Arabii Saudyjskiej, czy Stanach Zjednoczonych, a te kierunki wymieniane są dość często w kontekście przyszłości napastnika. Niedługo po pojawieniu się tych informacji, były one dementowane przez otoczenie Lewandowskiego i zaprzeczono, jakoby miał myśleć o zawieszeniu butów na kołek.

Były również plotki sugerujące, że napastnik mógłby odejść z Barcelony już zimą. Również i te spekulacje zostały ucięte. Menedżer Lewandowskiego, Pini Zahavi zakończył temat najbliższej przyszłości piłkarza i ujawnił, jaka jest prawda w tym temacie. "Wszystkie plotki o możliwym odejściu Lewandowskiego w zimowym oknie transferowym są całkowicie nieprawdziwe" - stwierdził Zahavi w rozmowie z portalem 365scores Arabic.

"Lewandowski czuje się dobrze w Barcelonie i nie zamierza odchodzić w połowie sezonu. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie i zdobywanie tytułów. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie i zdobywanie tytułów" - dodał agent. "Dyskusji nie podlega również to, że Lewandowski będzie kontynuował karierę. To zawodnik, który nadal jest w stanie wnieść swój wkład i będzie kontynuował karierę" - podsumował Zahavi.

Polsat Sport POLSAT BOX GO

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP