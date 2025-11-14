Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wiadomo co z przyszłością Lewandowskiego. To koniec, agent Polaka w końcu ujawnił prawdę

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Plotek wokół Roberta Lewandowskiego i jego przyszłości w ostatnich dniach nie brakuje. Najbardziej skrajne doniesienia mówiły o tym, że kapitan reprezentacji Polski myśli nawet o zakończeniu kariery, jeśli jego kontrakt z FC Barcelona nie zostanie przedłużony. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że Lewandowski takiej decyzji nie podejmie, a o jego najbliższej przyszłości wypowiedział się agent piłkarza, Pini Zahavi.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Przyszłość Roberta Lewandowskiego na ten moment stoi pod znakiem zapytania. Na razie nie jest jasne, czy reprezentant Polski w przyszłym sezonie wciąż będzie zawodnikiem "Dumy Katalonii". Kilka miesięcy temu hiszpańskie media poinformowały, że FC Barcelona nie myśli o przedłużeniu kontraktu ze swoim napastnikiem i co za tym idzie, wspólna przygoda zakończy się wraz z końcem trwającego sezonu.

Nadal są to jednak informacje niepotwierdzone. Z klubu nie płyną żadne oficjalne wiadomości w tej sprawie i można przypuszczać, że w najbliższym czasie takie wieści się nie pojawią. Obie strony dają sobie jeszcze moment do namysłu, choć jest niemal pewne, że Lewandowski w stolicy Katalonii chciałby zostać jak najdłużej, bo w Hiszpanii czuje się dobrze i nie myśli o przeprowadzce do innego kraju.

    Agent Lewandowskiego uciął plotki. Jednoznaczny komunikat o przyszłości Polaka

    Ostatnio pojawiły się natomiast doniesienia, że w przypadku braku przedłużenia kontraktu z Barceloną, Lewandowski zakończyłby karierę. Polak nie myśli bowiem o grze w Arabii Saudyjskiej, czy Stanach Zjednoczonych, a te kierunki wymieniane są dość często w kontekście przyszłości napastnika. Niedługo po pojawieniu się tych informacji, były one dementowane przez otoczenie Lewandowskiego i zaprzeczono, jakoby miał myśleć o zawieszeniu butów na kołek.

      Były również plotki sugerujące, że napastnik mógłby odejść z Barcelony już zimą. Również i te spekulacje zostały ucięte. Menedżer Lewandowskiego, Pini Zahavi zakończył temat najbliższej przyszłości piłkarza i ujawnił, jaka jest prawda w tym temacie. "Wszystkie plotki o możliwym odejściu Lewandowskiego w zimowym oknie transferowym są całkowicie nieprawdziwe" - stwierdził Zahavi w rozmowie z portalem 365scores Arabic.

      "Lewandowski czuje się dobrze w Barcelonie i nie zamierza odchodzić w połowie sezonu. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie i zdobywanie tytułów. Jego jedynym celem jest pomoc drużynie i zdobywanie tytułów" - dodał agent. "Dyskusji nie podlega również to, że Lewandowski będzie kontynuował karierę. To zawodnik, który nadal jest w stanie wnieść swój wkład i będzie kontynuował karierę" - podsumował Zahavi.

      Piłkarz w stroju FC Barcelony wykonuje dynamiczne kopnięcie piłki na boisku podczas meczu, w tle widoczna trybuna pełna kibiców oraz reklamy na bandach.
      Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026UrbanandsportAFP
      Piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach klęczy na murawie, obok widoczny drugi zawodnik z numerem 7 Ferran, w tle rozmyty stadion i kibice.
      Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP

