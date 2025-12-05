A jednak, wszystko jasne ws. Wilfredo Leona. Jest oficjalny komunikat

Wilfredo Leon, przychodząc do polskiej PlusLigi miał dwa zespoły, z którymi chciał się związać. Mowa o ekipie z Zawiercia prowadzonej przez Michała Winiarskiego oraz Projekcie Warszawa. Nie udało się jednak porozumieć z tymi ekipami, co sprawiło, że reprezentant Polski musiał szukać innej ekipy.

Ostatecznie wybór padł na ambitny projekt Bogdanki LUK Lublin i okazało się to doskonałą decyzją. Bogdanka bowiem z Leonem w składzie nie tylko straszyła swoich rywali ligowych, ale wręcz nad nimi górowała, co doprowadziło do wyśmienitego końca. Ekipa z Lublina bowiem zdobyła tytuł mistrzów Polski.

Jest decyzja ws. Leona. Znamy przyszłość gwiazdy

Sam Leon z kolei został wybrany najlepszym siatkarzem rozgrywek. Nie było jednak pewne, jaka przyszłość czeka przyjmującego reprezentacji Polski. Niedawne plotki wskazywały na przedłużenie umowy z Bogdanką i kontynuowanie pisania tej przepięknej przygody w Lublinie.

Wiemy już, że plotki odnalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Klub ogłosił bowiem, że Leon zostaje w drużynie na kolejne lata. Oprócz niego umowy przedłużyli także dwaj inni gwiazdorzy drużyny, a więc Kewin Sasak oraz Marcin Komenda. Mowa o trzech filarach drużyny mistrzów Polski.

"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - czytamy w komunikacie Bogdanki.

Wilfredo Leon został gwiazdą Bogdanki LUK Lublin i całej PlusLigi Piotr Matusewicz/East News East News

Wilfredo Leon w ostatnich finałach PlusLigi poprowadził Bogdankę LUK Lublin do zwycięstwa z zespołem Michała Winiarskiego screen Polsat Sport / Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Marcin Golba AFP