A jednak, wszystko jasne ws. Wilfredo Leona. Jest oficjalny komunikat
Gdy Wilfredo Leon trafiał do polskiej PlusLigi Bogdanka LUK Lublin nie była jego pierwszym wyborem, co sam przyznawał. Ostatecznie jednak jego pierwszy sezon w nowym zespole był znakomity i pozwolił mu na mnóstwo chwil radości. Negocjacje ws. przyszłości Wilfredo trwały od dawna i jak się okazuje, dobiegły do końca. Wiemy już, co się wydarzy, klub wypuścił oficjalny komunikat.
Wilfredo Leon, przychodząc do polskiej PlusLigi miał dwa zespoły, z którymi chciał się związać. Mowa o ekipie z Zawiercia prowadzonej przez Michała Winiarskiego oraz Projekcie Warszawa. Nie udało się jednak porozumieć z tymi ekipami, co sprawiło, że reprezentant Polski musiał szukać innej ekipy.
Ostatecznie wybór padł na ambitny projekt Bogdanki LUK Lublin i okazało się to doskonałą decyzją. Bogdanka bowiem z Leonem w składzie nie tylko straszyła swoich rywali ligowych, ale wręcz nad nimi górowała, co doprowadziło do wyśmienitego końca. Ekipa z Lublina bowiem zdobyła tytuł mistrzów Polski.
Jest decyzja ws. Leona. Znamy przyszłość gwiazdy
Sam Leon z kolei został wybrany najlepszym siatkarzem rozgrywek. Nie było jednak pewne, jaka przyszłość czeka przyjmującego reprezentacji Polski. Niedawne plotki wskazywały na przedłużenie umowy z Bogdanką i kontynuowanie pisania tej przepięknej przygody w Lublinie.
Wiemy już, że plotki odnalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Klub ogłosił bowiem, że Leon zostaje w drużynie na kolejne lata. Oprócz niego umowy przedłużyli także dwaj inni gwiazdorzy drużyny, a więc Kewin Sasak oraz Marcin Komenda. Mowa o trzech filarach drużyny mistrzów Polski.
"Mistrzowie Polski. Zdobywcy Pucharu CEV Challenge Cup. Zdobywcy AL-KO Superpucharu Polski. Brązowi medaliści Mistrzostw Świata. Złoci medaliści Ligi Narodów. Kewin Sasak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda zostają w BOGDANCE LUK Lublin na sezon 2026/2027" - czytamy w komunikacie Bogdanki.