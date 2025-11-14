"Studniówka" Karola Nawrockiego na PGE Narodowym. Poznaliśmy najnowsze plany prezydenta

Już w piątek przedostatnie spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata rozegra reprezentacja Polski. Kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się na PGE Narodowym w Warszawie z reprezentacją Holandii. "Oranje" są liderami naszej grupy i są już praktycznie pewni awansu na przyszłoroczny mundial.

W przypadku zwycięstwa "biało-czerwoni" zrównaliby się punktami z Holendrami, lecz straty w bilansie bramkowym są niemożliwe do odrobienia. Holandia zresztą solidnie na to zapracowała, wygrywając m.in. dwukrotnie z Maltą 8:0 i 4:0. Dla reprezentacji Polski celem na listopadowe mecze z Holandią i Maltą jest stworzenie jak najlepszej pozycji wyjściowej przed losowaniem baraży, które odbędzie się 20 listopada. Wciąż możliwy jest pierwszy koszyk, co wykluczałoby grę z kilkoma gigantami, takimi jak np. Włosi.

Według informacji przekazanych przez portal "WP SportoweFakty" kadra Urbana będzie mogła liczyć na dodatkowe wsparcie wprost z trybun. Wśród kibiców na piątkowym spotkaniu ma pojawić się Karol Nawrocki. Prezydent RP przyjął zaproszenie Polskiego Związku Piłki Nożnej i pojawi się na stadionie jako gość honorowy.

"Studniówka" na stadionie. Karol Nawrocki gościem na meczu reprezentacji Polski. To nie będzie pierwszy raz

14 listopada 2025 roku jest wyjątkowo ważnym dniem dla Karola Nawrockiego. To właśnie w dniu spotkania z Holandią mija 100 dni od momentu zaprzysiężenia go na urzędzie Prezydenta RP. Swoista "studniówka" jest dla wszystkich zainteresowanych znakomitą okazją do dokonywania pierwszych ocen i rozliczeń nowo mianowanego polityka.

Nawrocki nigdy nie ukrywał swojej wielkiej miłości do piłki nożnej. Tuż po zaprzysiężeniu prezydent nieoczekiwanie pojawił się na trybunach Lechii Gdańsk. Nawrocki wspierał swój ukochany klub w ligowym starciu z Motorem Lublin. Głowa państwa odwiedził m.in. trybunę zajmowaną przez najbardziej zagorzałych sympatyków Lechii.

Starcie z Holandią nie będzie dla Nawrockiego debiutem na spotkaniach reprezentacji. Prezydent z zaproszenia PZPN skorzystał we wrześniu goszcząc na spotkaniu naszej kadry z Finlandią. Po zwycięstwie 3:1 Nawrocki zszedł do szatni i osobiście złożył gratulację zwycięskiej drużynie.

Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć, to chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom powiedzieć. Wygrała Polska

Spotkanie Polski z Holandią odbędzie się 14 listopada o godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

Karol Nawrocki na stadionie Lechii Gdańsk, 11.08.2025 r. PRZEMEK SWIDERSKI East News

Jan Urban przed meczem Holandia - Polska Foto Olimpik AFP

Wieczór wyborczy Karola Nawrockiego Marysia Zawada Reporter