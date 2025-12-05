Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dzieje się po losowaniu. Przypomnieli Urbanowi, padł sensacyjny scenariusz

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Na początku grudnia reprezentacja Polski otrzymała kolejne kluczowe wieści dotyczące przyszłorocznych mistrzostw świata. Niedawno podopieczni Jana Urbana poznali rywali barażowych. Od dziś natomiast wiemy z kim dokładnie "Biało-Czerwoni" zmierzą się w Ameryce Północnej w razie marcowego awansu. Internet momentalnie zapłonął. Eksperci przypominają, choćby niedawną wypowiedź naszego selekcjonera. Jeden z nich podzielił się sensacyjnym wręcz scenariuszem.

Trener obejmuje piłkarza w białym stroju z numerem 9 i napisem Lewandowski podczas meczu piłkarskiego. W okrągłym wstawieniu widocznych jest dwóch piłkarzy drużyny w żółtych koszulkach świętujących wspólnie zdobycie bramki.
Na przyszłorocznym mundialu Polska może zagrać z... BrazyliąEast News / Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFPEast News

Kibice naszej kadry śmiało mogą być zadowoleni z dzisiejszego losowania. Ceremonia co prawda przedłużała się, bo do poznania potencjalnych rywali Polaków potrzebowaliśmy grubo ponad godziny, ale raczej mało kto po wszystkim przełączał kanał ze smutną miną. Podopieczni Jana Urbana w przyszłorocznym mundialu potencjalnie zmierzą się z Holandią, Japonią lub Tunezją. Z tymi pierwszymi niedawno rywalizowaliśmy w eliminacjach UEFA. Dwukrotnie padł wynik remisowy. Daje to sporą nadzieję na możliwy sukces za oceanem.

O polsko-holenderskich konfrontacjach wspominamy nie bez powodu. Tuż po drugiej z nich Jan Urban wypowiedział słowa, które są mu przypominane akurat dziś. "Mówiłem Ronaldowi Koemanowi, że może się spotkamy na mistrzostwach i tam ich walniemy" - oznajmił z uśmiechem selekcjoner na listopadowej konferencji prasowej. "No więc tak - Jan Urban już powiedział Holendrom, że ich pokonamy na Mundialu. Tunezja i Japonia w zasięgu na spokojnie. A przepraszam, zapomniałem o barażach" - napisał więc Zbigniew Boniek w serwisie X.

"Super! Pamiętacie obietnicę Urbana złożoną Koemanowi, że ich walniemy na turnieju! Trzeba tylko tam wbić!" - dodał Michał Pol z Kanału Sportowego. Pełen nadziei jest także Radosław Nawrot z naszej redakcji. "Jestem zachwycony tym losowaniem. I (potencjalnie) Polaków, i całości. (...) Grupa w 2002 była do wyjścia, w 2006 była do wyjścia, w 2018 była do wyjścia. Ta też jest do wyjścia. (...) Co ciekawe, z tej możliwej grupy na mundialu nie graliśmy dotąd tylko z ... Holandią właśnie. Ominęliśmy ją w 1974 i 1978" - przyznał w serii wpisów.

Polska - Brazylia na przyszłorocznym mundialu? To jeden z możliwych scenariuszy

O kilka kroków dalej poszedł Maciej Łuczak z Canal+ Sport. "Na ten moment to oczywiście bardzo, bardzo hipotetyczne, ale ewentualne drugie miejsce Polski w grupie F, dawałoby mecz w 1/16 ze zwycięzcą grupy C, czyli potencjalnie z Brazylią. To byłoby coś. (...) Czyli jesteśmy dokładnie pięć meczów od Brazylia - Polska na mundialu" - zauważył. "I jakie wrażenia? Nie byłoby chyba źle" - krótko ocenił grupę Piotr Koźmiński z "goal.pl".

Zanim jednak zaczniemy rozmyślać o mundialu, "Biało-Czerwoni" pomyślnie muszą przejść marcowe baraże. Na początek starcie z Albanią, później miejmy nadzieję finałowa konfrontacja z Ukrainą lub Szwecją. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Mileta Rajović
Ekstraklasa

Dziekanowski: Rajović, czyli absurdalna rola napastnika Legii

Dariusz Dziekanowski
Dariusz Dziekanowski
Trzech mężczyzn stojących obok siebie na tle stadionu piłkarskiego, dwóch z nich ubranych w czerwone dresy z logotypem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz sponsorów, środkowy w ciemnej koszuli, skupieni i poważni.
Jan Urban ze swym sztabem intensywnie myśli nad kolejnymi powołaniami na mecze reprezentacji PolskiMarcin GolbaAFP
Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
Jan UrbanAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Mężczyzna w okularach i czarnym płaszczu, stojący na tle ławki trenerskiej podczas meczu piłkarskiego, w tle siedzą trenerzy lub członkowie sztabu szkoleniowego.
Jan UrbanPiotr Dziurman/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja