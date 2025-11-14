Wracający do zdrowia Joan Garcia to jasny sygnał dla reszty bramkarzy znajdujących się w ekipie FC Barcelony, że muszą podjąć decyzję - czy zostać w klubie i pogodzić się z rolą rezerwowego, czy poszukać minut w innym miejscu i zdecydować się na wypożyczenie lub odejście.

O ile Marc-Andre ter Stegen nie wrócił jeszcze do pełni sił, to już niedużo dzieli Niemca od powrotu na boisko. Golkiper naszych zachodnich sąsiadów doskonale wie, że aby wywalczyć miejsce w reprezentacji na przyszłoroczne mistrzostwa świata, musi grać, co chce wykorzystać m.in. Besiktas.

Ter Stegen blisko opuszczenia Barcelony. Doszło do kontaktu, nie brakuje chętnych

Jak donosi kataloński "Sport", niemiecki bramkarz nie może narzekać na brak zainteresowania i jego usługami zainteresowanych ma być kilka klubów. Jeden z nich postanowił nawet skontaktować się z Barceloną i otoczeniem Ter Stegena.

- Na razie Niemiec nie przyjął żadnych ofert, choć wie, że są kluby bardzo zainteresowane jego wypożyczeniem. Jednym z nich jest Besiktas, który skontaktował się już z Barceloną i przedstawicielami bramkarza, aby spróbować go przekonać, a w nadchodzących tygodniach mogą pojawić się bardziej konkretne oferty - czytamy w katalońskich mediach.

Besiktas chciałby iść w ślady innych tureckich klubów, które były w stanie wypożyczyć bramkarzy z topowych klubów. Trabzonspor wypożyczył na obecny sezon Andre Onanę z Manchesteru United, a Fenerbahce Edersona z Manchesteru City.

Marc-Andre ter Stegen zdaje się dopuszczać wreszcie do siebie myśl, że w hierarchii bramkarzy w FC Barcelonie spadł za Joana Garcię oraz Wojciecha Szczęsnego. Chęć wyjazdu na mistrzostwa świata może wręcz zmusić Niemca do tego, aby udać się na wypożyczenie, przed którym tak się bronił jeszcze latem.

