Szalona kanonada w Ekstraklasie. Gol za golem. Lider tabeli rozstrzelany

Łukasz Żurek

Lechia Gdańsk rozbiła Górnika Zabrze 5:2 w pierwszym meczu 18. kolejki Ekstraklasy. To był bezwzględny odwet za porażkę w Pucharze Polski poniesioną przed trzema dniami. Ekipa z Górnego Śląska wciąż zachowuje pozycję lidera, ale z taką dyspozycją w potyczkach wyjazdowych upadek ze szczytu to tylko kwestia czasu. Gospodarze wykorzystali ostatnią szansę w tym roku, by czmychnąć ze strefy spadkowej.

Piłkarze w zielono-białych strojach świętują zdobycie bramki na murawie stadionu, otoczeni pozytywnymi emocjami, w tle trybuny z kibicami.
Piłkarze Lechii Gdańsk potraktowali lidera tabeli bez taryfy ulgowej Adam War¿awaPAP

W bieżącym sezonie Górnik Zabrze czuje się na Wybrzeżu jak u siebie w domu. Pod jednym wszak warunkiem - mecz musi być rozgrywany w Pucharze Polski. Ślązacy wyrzucili za burtę oba zespoły znad morza. Najpierw Arkę w 1/16 finału, potem Lechię w 1/8.

To drugie spotkanie miało miejsce ledwie przed trzema dniami. Zabrzanie wygrali w Gdańsku 3:1. W piątkowej konfrontacji ligowej byli zatem naturalnym faworytem.

Górnik nie przypominał siebie sprzed trzech dni. Srogi rewanż Lechii za porażkę w Pucharze Polski

Inna sprawa, że lider tabeli gościł na obiekcie drużyny terminującej w strefie spadkowej. Już tylko ten fakt nakazywał powściągliwość w typowaniu zwycięstwa gospodarzy. Tymczasem już pierwsza połowa obaliła przedmeczowe kalkulacje doszczętnie.

Lechiści zaczęli spotkanie z wysokiego C. Piłkę do bramki rywala skierowali już w 4. minucie, tyle że po ofsajdzie. Ale już w kolejnej akcji byli bezbłędni. Bez przyjęcia z linii pola karnego uderzył Tomasz Bobczek i było 1:0.

W 35. minucie mieliśmy jednak remis. Do sytuacyjnej piłki dopadł kilka metrów przed bramką Patrik Hellebrand i uderzył nie do obrony. Wszystko zaczynało się od nowa.

Arbiter doliczył przed przerwą aż 16 minut. To efekt przerw spowodowanych zadymieniem boiska po ekscesach pirotechnicznych. Ale to właśnie ta dodatkowa partia gry okazała się arcyciekawa.

Padły w niej aż trzy bramki. Najpierw bliscy szczęścia byli goście, ale futbolówkę z linii bramkowej skutecznie wyekspediował Tomasz Neugebauer. Potem bezwzględne ciosy wyprowadzili gdańszczanie - do siatki dwukrotnie na przestrzeni czterech minut trafił Kacper Sezonienko i zrobiło się 3:1!

Ostatnie słowo przed przerwą należało jednak do Górnika. Gdy w polu karnym Neugebauer faulował Sondre Lisetha, arbiter bez wahania wskazał na 11. metr. Niezawodnym egzekutorem okazał się w tej sytuacji Rafał Janicki.

    Po zmianie stron Lechia potrzebowała tylko kwadransa, by podwyższyć prowadzenie na 4:2. Na liście strzelców po raz kolejny zameldował się Bobczek. Tym razem pomógł mu rykoszet - tor lotu piłki zmienił Maksymilian Pingot. Stojący między słupkami Tomasz Loska nie miał szans na skuteczną interwencję.

    A potem wejście smoka zaliczył Bohdan Wjunnyk. Ledwie dwie minuty po pojawieniu się na placu gry wygrał pojedynek z Matuszem Kmetem i umieścił futbolówkę w siatce. To już była niemal deklasacja.

    Tylko w dwóch ostatnich potyczkach wyjazdowych ekipa Michala Gasparika straciła aż dziewięć bramek. Najpierw 0:4 z Radomiakiem, teraz 2:5 z Lechią. Pozycja lidera pozostaje wprawdzie wciąż zachowana, ale z taką dyspozycją na obcym terenie upadek ze szczytu to tylko kwestia czasu.

      PKO Ekstraklasa
      18. Kolejka
      05.12.2025
      20:30
      Zakończony
      Tomas Bobcek
      7' , 60'
      Kacper Sezonienko
      45+-4' , 45+-8'
      Bohdan Viunnyk
      71'
      Patrik Hellebrand
      35'
      Rafał Janicki
      45+-17' (k.)
      Lechia Gdańsk
      Górnik Zabrze
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Lechia Gdańsk
      5 - 2
      Górnik Zabrze
      Posiadanie piłki
      45%
      55%
      Strzały
      10
      13
      Strzały celne
      5
      3
      Strzały niecelne
      3
      4
      Strzały zablokowane
      2
      6
      Ataki
      79
      70
      Paulina Czarnota-Bojarska o zaskoczeniach w Pucharze Polski i Ekstraklasie. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Dwóch piłkarzy w zielono-białych strojach drużyny Lechii Gdańsk świętuje sukces na boisku sportowym, jeden z nich unosi zaciśniętą pięść w górę, w tle widoczny fragment trybun i kibice.
      Snajperski wieczór na Polsat Plus Arena Gdańsk rozpoczął Tomasz Bobczek (na zdj. z prawej)Adam War¿awaPAP
      Piłkarz w zielono-białej koszulce z numerem 11 unosi ręce po zdobyciu gola, bramkarz w żółtym stroju z numerem 99 klęczy przy siatce, piłka znajduje się już w bramce, w tle widoczne fragmenty trybun oraz reklamy.
      Dla bramkarza zabrzan Tomasza Loski starcie z Lechią okazało się koszmarem Adam War¿awaPAP
      Piłkarz w zielono-białej koszulce z uniesioną ręką świętuje zdobycie bramki na stadionie, w tle rozmyci zawodnicy i kibice.
      Kacper Sezonienko dwukrotnie kierował piłkę do siatki w doliczonym czasie gry Adam War¿awaPAP

