Robert Lewandowski w sierpniu skończył 37 lat i to prawdopodobnie jeden z głównych czynników, dlaczego FC Barcelona nie zdecydowała się zaoferować mu przedłużenia kontraktu. Obecna umowa ważna jest do końca czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że po czterech latach zakończy się przygoda Polaka z "Dumą Katalonii".

Lewandowski gotowy na negocjacje. Chce zostać w Barcelonie

Sam Lewandowski jest otwarty na pozostanie i gotowy jest nawet obniżyć swoją pensję, byleby rozegrać kolejny sezon w stolicy Katalonii. Włodarze klubu wciąż się jednak wahają, choć takimi występami jak w weekend "Lewy" daje im coraz więcej argumentów za tym, żeby dać mu przynajmniej jeszcze jeden rok.

W rywalizacji z Celtą Vigo Lewandowski zanotował hattricka, a "Blaugrana" wygrała 4:2. Hansi Flick nie mógł się nachwalić napastnika.

Po kontuzji, po której wrócił przed czasem, zobaczyłem innego Lewandowskiego, pozytywnego. To wspaniale, że strzelił trzy gole, które z pewnością dodały mu pewności siebie

W związku ze zbliżającym się terminem końca ważności kontraktu, po Lewandowskiego ustawiło się już wiele zainteresowanych klubów na czele z Milanem i Atletico Madryt. Chętnie u siebie widziałoby go także liczne grono zespołów z Arabii Saudyjskiej. Swego czasu mowa była także o MLS.

Lewandowski zakończy karierę? Hiszpanie ujawnili sensacyjny scenariusz

W poniedziałek wieczorem gruchnęły przełomowe wieści na temat przyszłości Lewandowskiego. "SPORT" ujawnił, że snajper miałby rozważać poważnie zakończenie kariery, jeśli FC Barcelona nie zaoferuje mu przedłużenia umowy.

Byłby to śmiały i bezkompromisowy ruch, który mało kto jeszcze do niedawna zakładał. Mimo zaawansowanego wieku kapitan reprezentacji Polski wciąż imponuje przygotowaniem fizycznym, a do tego regularnie strzela gole.

Jeśli żadna oferta ze strony innych klubów naprawdę go nie przekona, Lewandowski może zdecydować się na zakończenie długiej i pełnej sukcesów kariery. Bez wątpienia byłby to koniec pewnej ery w polskim futbolu.

