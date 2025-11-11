Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski wrócił z USA i jest nagłe ogłoszenie. Ważne oświadczenie. Agent szybko zadziałał

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Wokół Roberta Lewandowskiego rozpętała się niespodziewana burza po tym, jak hiszpańska prasa ujawniła, że Polak ma rzekomo rozważać zakończenie kariery już po trwającym sezonie. Plotki te rozeszły się po światowych mediach w tempie błyskawicy i zaczęto zastanawiać się, czy u Lewandowskiego faktycznie takie myśli się przewijają. Kilkadziesiąt godzin po ujawnieniu tych informacji pojawiło się oświadczenie z obozu polskiego piłkarza.

Robert Lewandowski w FC Barcelona
Robert Lewandowski w FC BarcelonaMIGUEL RIOPAEast News

W zasadzie od początku obecnego sezonu trwają dywagacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski związany jest umową z FC Barcelona do końca rozgrywek i pojawiały się informacje, że klub nie jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z napastnikiem. Wciąż są to jednak niepotwierdzone doniesienia, bo oficjalnie żadna decyzja miała jeszcze nie zapaść i kwestia ta ma się dopiero rozstrzygnąć.

Nie brakuje więc plotek dotyczących możliwych kolejnych kierunków kariery Lewandowskiego. Rozważa się m.in. wyjazd do Stanów Zjednoczonych, czy Arabii Saudyjskiej, gdzie napastnik mógłby liczyć na sowite wynagrodzenie. Od kilku tygodni w mediach przewijają się również dywagacje dotyczące AC Milan. Włoski klub ma być ponoć zainteresowany zakontraktowaniem Lewandowskiego.

    Lewandowski zakończy karierę? Jest reakcja agenta Polaka

    Ale prawdziwą "bombę" zrzucił w poniedziałek kataloński "Sport". Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Lewandowski jest skupiony na tym, aby pozostać w Barcelonie, a jeśli Duma Katalonii nie przedłużyłaby jednak kontraktu z reprezentantem Polski, ten miał rozważać zakończenie piłkarskiej kariery. Jak nie trudno się domyślić, informacja ta wywołała niemałe zaskoczenie w świecie futbolu i była szeroko komentowana.

      Kilkadziesiąt godzin później pojawiło się oświadczenie z obozu Polaka. Agent Lewandowskiego za pośrednictwem portalu winwin.com wydał krótkie oświadczenie dotyczące informacji płynących z Półwyspu Iberysjkiego. Zaprzeczył, jakoby piłkarz miał rozważać zakończenie kariery, ale jednocześnie podkreślił, że jego przyszłość w FC Barcelona wciąż nie jest wyjaśniona.

      "Informacje mówiące, że Lewandowski myśli o przejściu na emeryturę, nie są prawdziwe. To bardzo wyjątkowy napastnik, ale na razie nie ma żadnych wiadomości na temat przedłużenia jego kontraktu ani jego przyszłości w Barcelonie" - skwitował menedżer Lewandowskiego, który niedawno przyleciał ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zawodnik w Nowym Jorku miał zaszczyt dokonać uroczystego włączenia świateł, które podświetliły Empire State Building w polskich barwach narodowych dla uczczenia Święta Niepodległości.

      Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed listopadowymi meczami el. MŚ. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Uśmiechnięty mężczyzna w eleganckim garniturze stoi na tle ozdobionego choinkowymi dekoracjami wnętrza, z widokiem na wysokie budynki i metalowe schody po prawej stronie.
      Robert LewandowskiWilliam VolcovAFP
      Piłkarz w treningowej koszulce FC Barcelony trzyma piłkę do nogi na tle rozmytego tłumu na trybunach. Wyraz twarzy skupiony, ubranie w klubowe barwy, na przodzie widoczny logotyp sponsora Spotify.
      Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

