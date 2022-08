"Nowy Messi" w FC Barcelona to wcale nie Lewandowski, ale ten człowiek

Radosław Nawrot Robert Lewandowski był gwiazdą? Teraz dopiero może być

A przecież niewiele brakowało, aby Mateu Alemany pracował nie w FC Barcelona, ale ... Realu Madryt. W 2000 roku Florentino Perez proponował mu stanowisko dyrektora generalnego madryckiego klub i to w czasach, gdy Real był u szczytu mocy. Mateu Alemany jednak wówczas odmówił, ale nie z powodu FC Barcelona czy oferty lepszego (o ile to możliwe) albo porównywalnego klubu. Uznał, że pozostanie w klubie, który obchodził go najmocniej - Realu Mallorca, gdzie najpierw działał jako prezes, a następnie został jego prezydentem. To za jego czasów balearska drużyna osiągnęła na tyle solidną pozycję, że zdobyła Puchar Hiszpanii.

To było jednak prawie 20 lat temu, od tamtej pory marka Mateu Alemany'ego znacznie osłabła. W 2019 roku odszedł po sporym konflikcie z posady dyrektora sportowego Valencia CF.

Aż tu nagle w marcu 2021 roku nadeszła oferta z FC Barcelona. Dość zaskakująca, ale może przełomowa dla katalońskiego klubu.

Dyrektor sportowy zmienia klub FC Barcelona

To bowiem Mateu Alemany, pojawiający się skromnie na każdym zdjęciu z kolejnym nowym zawodnikiem Blau Grany, staje się szarą eminencją renesansu klubu z Barcelony w ostatnim roku. I to jego wskazał Santiago Canizares w rozmowie Radio Marca jako najważniejszą postać obecnej FC Barcelona. Użył nawet takiego mocnego określenia: "to jest nowy Messi!".

A zatem człowiek, który odmieni klub. Nie Robert Lewandowski, nie Jules Kounde, nie którykolwiek z piłkarzy, ale mało widoczny na pierwszym planie dyrektor sportowy.

FC Barcelona tego lata sprowadziła już Roberta Lewandowskiego, który wcale nie jest jej najdroższym transferem (więcej kosztowali ją Jules Kounde czy Raphinha), a może się okazać, że i nie najbardziej spektakularnym - pokaże to prezentacja Polaka na Camp Nou. Do tych graczy doszli też Duńczyk Andreas Christensen, Iworyjczyk Franck Kessie, a klub przedłużył umowy z zawodnikami takimi jak Ansu Fati, Pedri czy Gavi. To wszystko dzieło dyrektora sportowego.

