"Robert Lewandowski show" - tak najkrócej podsumować można niedzielny mecz La Liga pomiędzy Deportivo Alaves i FC Barcelona. Polak został bohaterem tego spotkania - już w pierwszej połowie skompletował hat-tricka, zapewniając swojej ekipie zwycięstwo 3:0 . Dzięki temu "Duma Katalonii" umocniła się po pozycji lidera ligowej tabeli, a nasz napastnik na szczycie klasyfikacji najlepszych strzelców. W dziewięciu meczach La Liga 36-latek trafiał już do siatki dziesięciokrotnie.

Robert Lewandowski zabrał głos po meczu FC Barcelona. "Jeszcze nigdy w życiu..."

Po zakończeniu meczu - ostatniego dla Barcelony przed przerwą reprezentacyjną - Robert Lewandowski stanął przed kamerą hiszpańskiego oddziału DAZN, by podsumować to, co wydarzyło się na murawie.