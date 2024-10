Przed tymi rozgrywkami Polak z pewnością liczył na to, że pod wodzą Hansiego Flicka coś się zmieni. "Lewy" znał Niemca ze współpracy w Bayernie Monachium i to wówczas osiągał najlepsze bramkowe rezultaty w swojej karierze. Tak się faktycznie stało, Lewandowski znów jest w bardzo dobrej dyspozycji.

Lewandowski z hat-trickiem. Wspaniały występ Polaka

Od pierwszego meczu w sezonie nasz napastnik pokazuje, że jest bardzo potrzebny swojemu zespołowi do osiągania oczekiwanych sukcesów i wygrywania kolejnych meczów. Do 9. kolejki La Liga "Lewy" podchodził z dorobkiem siedmiu goli w ośmiu meczach ligowych, co czyniło go najlepszym strzelcem w lidze.