Hitowa wiadomość ws. Szczęsnego. Ale numer. Wielka szansa dla Polaka

FC Barcelona rozgrywa dziś swój pierwszy mecz po oficjalnym ogłoszeniu transferu Wojciecha Szczęsnego . Były reprezentant Polski ma już z sobą pierwsze treningi w centrum szkoleniowym katalońskiego klubu, lecz nie udał się jeszcze w raz z resztą drużyny w podróż do Kraju Basków na spotkanie z Deportivo Alaves. Decyzją trenera Hansiego Flicka jego nazwisko nie znalazło się na liście powołanych do kadry meczowej.

W niedzielnym meczu wystąpi za to najlepszy obecnie strzelec La Liga - Robert Lewandowski . Kapitan naszej kadry narodowej nie odpoczywa i kolejny raz wybiegnie na murawę od pierwszej minuty . W tym sezonie niemiecki szkoleniowiec jeszcze nie pominął go przy ustalaniu wyjściowego składu.

Wojciech Szczęsny na swój debiut będzie musiał poczekać do zakończenia kariery reprezentacyjnej. Może on nadejść już 20 października, gdy FC Barcelona będzie mierzyła się w lidze z Sevillą. Trzy dni później ekipa trenera Hansiego Flicka zagra z Bayernem Monachium, a 26 października czeka ją "El Clasico" - czyli potyczka z Realem Madryt.

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny na dłużej w klubie? "Może być pole do popisu"

W Hiszpanii postrzega się dość dobrze pomysł transferu Szczęsnego. Mamy takie postrzeganie tego zawodnika, że jest to naprawdę wspaniały bramkarz, miał świetne występy w trakcie swojej kariery. Oczywiście nie należy mieć oczekiwań, że teraz będzie najlepszym bramkarzem na świecie, bo jednak kilka tygodni temu ogłosił zakończenie kariery. Jak najbardziej oczekuje się natomiast, że będzie mógł prezentować wyższy poziom niż Inaki Pena. Tak długo, jak Marc-Andre ter Stegen będzie pauzował

Zaznaczył jednak przy tym, że rola Wojciecha Szczęsnego wcale nie musi ograniczyć się do czasowego zastępowania między słupkami kontuzjowanego Niemca. Niewykluczone bowiem, że Polak będzie się spisywał od niego lepiej i to właśnie on zostanie w ekipie "Dumy Katalonii" na dłużej.