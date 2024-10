Kosmiczny występ Lewandowskiego, Barcelona rozszarpała rywala. Deklasacja w La Liga

Koncert FC Barcelony z Deportivo Alaves. Kosmiczne 45 minut Lewandowskiego

Nawet feralna kontuzja Ferrana Torresa, który opuścił boisko już w 6. minucie spotkania, nie była w stanie wybić z rytmu Barcelony. Ta rzuciła się wręcz wygłodniała na rywala i rozszarpała go już w 45 minut. W 7. minucie po wrzutce Raphinhy z rzutu wolnego do siatki trafił po raz ósmy w tym sezonie ligowym Robert Lewandowski. Polak kapitalnie urwał się rywalom, ale to było dopiero preludium do jego koncertu.