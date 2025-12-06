Real Betis - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Real Betis - FC Barcelona w ramach 15. kolejki La Liga zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 18:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensport.pl i dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Real Betis - FC Barcelona. La Liga. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

FC Barcelona w miniony wtorek rozegrała z wyprzedzeniem spotkanie przeciwko Atletico Madryt. Mecz został przeniesiony na wcześniejszy termin ze względu na udział tych drużyn w Superpucharze Hiszpanii, zaplanowanym na styczeń. "Blaugrana" odniosła bardzo pewne zwycięstwo 3:1, choć przez fatalnie spudłowany rzut karny w pełni zadowolony po nim z pewnością nie był Robert Lewandowski.

Barcelona świetnie spisała się w ostatnich dwóch spotkaniach. Oba wygrała 3:1. Natomiast jeśli nie liczyć porażki 0:3 z Chelsea, "Duma Katalonii" w sześciu na siedem ostatnich meczów strzelała rywalom przynajmniej trzy gole. Piłkarze Hansiego Flicka są w wybornej formie strzeleckiej, co nie jest dobrą wiadomością dla ich dzisiejszego rywala.

"Barca" zagra na wyjeździe z Realem Betis. Ekipa z Sewilli na razie dobrze radzi sobie w La Liga. W 14 meczach zdobyła 24 na 42 możliwe punkty, co dawało jej przed tym weekendem piąte miejsce. Co ciekawe, Betis ma drugą najszczelniejszą defensywę w lidze obok Atletico. Oba zespoły straciły po 14 bramek, a lepszy wynik pod tym względem mają jedynie Real Madryt i Villarreal. Dlatego starcie z Barceloną będzie prawdziwym testem dla defensywy drużyny Manuela Pellegriniego.

W zeszłym sezonie obie ekipy zagrały przeciw sobie trzykrotnie. Podczas meczów w ramach La Liga dwukrotnie padł remis, najpierw 2:2, a następnie 1:1. Za to w 1/8 finału Pucharu Króla Barcelona rozbiła Betis aż 5:1. Jak będzie tym razem?

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Dostępny będzie także stream online na stronie elevensport.pl i dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Robert Lewandowski zmarnował rzut karny w starciu z Atletico Madryt JOSEP LAGO AFP